Let’s Sing 2026 - Préparez-vous à chanter de plus belle sur Nintendo Switch

Comme chaque année depuis 15 ans maintenant, la licence Let's Sing reviendra prochainement sur Nintendo Switch et supports concurrents avec son dernier titre Let’s Sing 2026. En attendant davantage d'informations sur le contenu du jeu de karaoké et sa date de sortie, nous vous laissons découvrir quelques visuels ci-dessous.

Let’s Sing célèbre cette année ses 15 ans d’existence, et revient avec un nouveau mélange de tubes, de nouvelles fonctionnalités et une expérience de chant plus immersive que jamais. En solo ou avec des amis, Let's Sing 2026 vous offre une façon palpitante de chanter sur vos morceaux préférés.

Prêt à enflammer la scène ? Attrapez votre micro, échauffez vos cordes vocales et soyez prêt à vivre l'ultime aventure karaoké dans Let's Sing 2026, disponible bientôt !