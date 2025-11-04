Let’s Sing 2026 - Faites trembler les murs dès novembre sur Nintendo Switch

La licence Let's Sing revient pour une nouvelle année avec l'annonce de Let’s Sing 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Toujours développé par Voxler et édité par PLAION, le jeu de karaoké sera disponible à partir du 4 novembre 2025 et proposera une nouvelle playlist de 35 titres. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer ci-dessous.

Juste à temps pour les fêtes de fin d'année, Let's Sing 2026 transforme n'importe quel salon une véritable scène et offre la meilleure expérience de karaoké de l'histoire de la franchise.

Playlist :

Avec 35 chansons en tête des classements, il y en a pour tous les goûts, des tubes modernes aux classiques intemporels :

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – HOT TO GO!

Lewis Capaldi – Wish You The Best

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Coldplay – ALL MY LOVE

Noah Kahan – Stick Season

Benson Boone – Slow It Down

Et bien d’autres !

Caractéristiques clés :