Nintendo Switch
Let’s Sing 2026 - Faites trembler les murs dès novembre sur Nintendo Switch
Par ggvanrom - Le 03/10 à 19:01
La licence Let's Sing revient pour une nouvelle année avec l'annonce de Let’s Sing 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Toujours développé par Voxler et édité par PLAION, le jeu de karaoké sera disponible à partir du 4 novembre 2025 et proposera une nouvelle playlist de 35 titres. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer ci-dessous.
Juste à temps pour les fêtes de fin d'année, Let's Sing 2026 transforme n'importe quel salon une véritable scène et offre la meilleure expérience de karaoké de l'histoire de la franchise.
Playlist :
Avec 35 chansons en tête des classements, il y en a pour tous les goûts, des tubes modernes aux classiques intemporels :
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
- Chappell Roan – HOT TO GO!
- Lewis Capaldi – Wish You The Best
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Coldplay – ALL MY LOVE
- Noah Kahan – Stick Season
- Benson Boone – Slow It Down
- Et bien d’autres !
Caractéristiques clés :
- Clips officiels disponibles pour une expérience authentique.
- 4 modes de jeu passionnants pour les joueurs solo et les groupes.
- Gameplay amélioré, pour le plaisir de tous les chanteurs, des amateurs aux divas.
- Jusqu'à 4 joueurs : idéal pour les fêtes et les réunions de famille.
- Pas de micro ? Pas de problème grâce à l'application gratuite associée.
- Une toute nouvelle histoire dans le mode Carrière.
- Pass VIP GRATUIT d'un mois inclus : une sélection croissante de plus de 180 chansons supplémentaires à débloquer.