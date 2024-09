Let's Sing 2025 vous invite sur la scène début novembre sur Nintendo Switch

Qui dit fin d'année dit bien évidemment Call of Duty / FIFA jeux de karaoké ! Let's Sing est donc de retour pour une nouvelle édition avec son dernier titre Let's Sing 2025. Disponible à partir du 5 novembre 2025, le jeu embarquera un nouveau mode carrière ainsi que des événements saisonniers pour chanter en solo ou entre amis devant votre écran. En attentant davantage d'informations, nous vous laissons visionner le premier trailer du jeu ci-dessous.

Let's Sing 2025 est conçu pour s'adapter à tous les styles de jeu et à tous les niveaux de chant. Il propose également une multitude de modes de jeu en solo, en local et en ligne.

Faites de votre soirée karaoké un moment inoubliable : perfectionnez votre voix dans le mode classique, profitez entre amis avec le mode multijoueur Feat, atteignez des sommets en mode carrière ou défiez les autres amateurs de karaoké du monde entier lors des Let's Sing Music Awards.

Enfin, cette nouvelle édition s'accompagne d'un vaste catalogue de chansons, allant des titres du moment aux classiques. Pour ceux souhaitant bénéficier du plus grand choix de chansons, le Passe VIP actualisé propose plus de 150 chansons dès le premier jour. Le Passe VIP est accessible à tous gratuitement pendant un mois, et s’étend à deux mois en vous inscrivant au programme PROS .

Caractéristiques :

Une toute nouvelle playlist : un mélange de titres internationaux et de succès nationaux soigneusement sélectionnés, conçu pour offrir une expérience de karaoké inoubliable.

: un mélange de titres internationaux et de succès nationaux soigneusement sélectionnés, conçu pour offrir une expérience de karaoké inoubliable. Modes ‘classique’ et ‘feat’, améliorés et rafraîchis : les modes de jeu les plus appréciés ont été considérablement améliorés et l'interface utilisateur est plus lisible. De plus, le clip est de retour !

: les modes de jeu les plus appréciés ont été considérablement améliorés et l'interface utilisateur est plus lisible. De plus, le clip est de retour ! Jouez avec vos amis en local ou en multijoueur en ligne : une expérience de karaoké intemporelle où vous pourrez chanter à tue-tête les titres de vos artistes préférés, en famille ou entre ami.

: une expérience de karaoké intemporelle où vous pourrez chanter à tue-tête les titres de vos artistes préférés, en famille ou entre ami. Une nouvelle aventure narrative en mode carrière : de retour à la demande générale, une nouvelle histoire remaniée et un nouveau format vous captiveront, vous entraînant dans un voyage inoubliable vers les sommets. De nombreuses destinations musicales vous attendent et, pour la première fois, vous pourrez visiter Soundtown.

: de retour à la demande générale, une nouvelle histoire remaniée et un nouveau format vous captiveront, vous entraînant dans un voyage inoubliable vers les sommets. De nombreuses destinations musicales vous attendent et, pour la première fois, vous pourrez visiter Soundtown. Let’s Sing Music Awards (LSMA) : dominez la scène dans les tout nouveaux événements saisonniers de LSMA pour remporter des récompenses exclusives et grimper les échelons des classements mondiaux.

: dominez la scène dans les tout nouveaux événements saisonniers de LSMA pour remporter des récompenses exclusives et grimper les échelons des classements mondiaux. Passe VIP : souscrivez au tout nouveau Passe VIP, indispensable pour 2025, afin d’accéder à une vaste bibliothèque de plus de 150 chansons supplémentaires dès le lancement du jeu. Vous aurez également accès à de nouvelles chansons tout au long de l’année, des scènes de concert et des événements saisonniers réservés aux VIP. En vous inscrivant au programme PROS, profitez de deux mois de Passe VIP gratuitement.

: souscrivez au tout nouveau Passe VIP, indispensable pour 2025, afin d’accéder à une vaste bibliothèque de plus de 150 chansons supplémentaires dès le lancement du jeu. Vous aurez également accès à de nouvelles chansons tout au long de l’année, des scènes de concert et des événements saisonniers réservés aux VIP. En vous inscrivant au programme PROS, profitez de deux mois de Passe VIP gratuitement. Let’s Sing Festival : rejoignez des compétitions amicales avec ce mode multijoueur en ligne, qui revient en force en 2025 ! Affrontez d’autres joueurs sur la Scène Locale, en chantant les mêmes chansons, et atteignez le sommet du classement. Sur la Scène Principale, affrontez les joueurs du monde entier possédant également un Passe VIP.

: rejoignez des compétitions amicales avec ce mode multijoueur en ligne, qui revient en force en 2025 ! Affrontez d’autres joueurs sur la Scène Locale, en chantant les mêmes chansons, et atteignez le sommet du classement. Sur la Scène Principale, affrontez les joueurs du monde entier possédant également un Passe VIP. Let’s Sing Showtime : chaque semaine, participez à l’événement Let’s Sing Showtime où la Scène Principale est ouverte à tous pendant une heure. Grâce à cet événement, profitez de toutes les chansons supplémentaires du Passe VIP, même sans abonnement.

: chaque semaine, participez à l’événement Let’s Sing Showtime où la Scène Principale est ouverte à tous pendant une heure. Grâce à cet événement, profitez de toutes les chansons supplémentaires du Passe VIP, même sans abonnement. Companion App : pas assez de microphones à disposition ? Pas de problème ! Téléchargez l'application « Let’s Sing Companion » et utilisez votre smartphone comme micro.

: pas assez de microphones à disposition ? Pas de problème ! Téléchargez l'application « Let’s Sing Companion » et utilisez votre smartphone comme micro. Personnalisation d’avatar : créez un avatar à votre image ! Personnalisez son apparence, son style et même sa voix pour une immersion totale.

Le catalogue de cette année, accessible à tous dès le lancement, comprend une vaste sélection de chansons. Convenant à toutes les occasions et à tous les goûts, vous retrouverez une vaste sélection de chansons, des classiques entraînants le plus grand nombre en passant pas celles qui touchent en plein cœur.

Playlist :