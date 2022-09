Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Préparez les boules Quies pour vos voisins ! Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux vient de dévoiler ce jour sa date de sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents. Ravenscourt et Voxler vous invitent donc dès le 15 novembre 2022 . A cette occasion, retrouvez ci-dessous toutes les musiques qui composeront ce nouvel opus. Let’s Sing 2023 proposera aux joueurs des hits actuels de la chanson française et internationale, tout comme des classiques.

Nous vous laissons également retrouver ci-dessous le trailer de Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux pou vous rappeler un peu ce qui attend les joueurs.