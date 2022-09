Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux - Les chansons françaises se dévoilent

Comme chaque fin d'année, la licence Let's Sing revient sur Nintendo Switch et supports concurrents pour vous faire pousser la chansonnette seul ou en famille devant votre écran. Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux ne dérogera pas à la règle, et vous présente ce jour la tracklist des chansons françaises sur lesquelles vous pourrez vous faire plaisir. Petite subtilité, Ces musiques seront disponibles via un code de téléchargement gratuit disponible dans la boîte du jeu. Les chansons internationales seront quant à elles déjà présentes sur le disque. A noter qu'à l'heure actuelle, Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux n'a pas encore de date de sortie précise.