Let's Sing 2022 Hits Français et Internationaux - Découvrez la playlist complète du jeu

Une peu moins de deux mois avant sa sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Let's Sing 2022 Hits Français et Internationaux nous dévoile ce jour sa playlist. Si nous pourrons retrouver les artistes du moment comme Soprano, Billie Eilish ou Imagine Dragons pour ne citer qu'eux, nous aurons aussi le droit de retrouver des chanteurs comme De Palmas ou encore Amy Winehouse. Vous trouverez la liste complète des titres ci-dessous. Pour rappel, Let's Sing 2022 Hits Français et Internationaux est attendu pour le 23 novembre 2022 sur Nintendo Switch.

Caractéristiques principales : Premier jeu de karaoké sur les consoles nouvelle génération.

Une playlist composée de 40 chansons françaises et internationales.

8 modes de jeu palpitants : Legend, Classic, Mix Tape 2.0, Jukebox, Playlist Creator, Feat., World Contest et Let’s Party.

Chantez en solo ou en groupe jusqu’à quatre.

Le mode de jeu solo « Legend » avec 16 challengers, 3 défis de base et une bataille finale contre chaque antagoniste afin d’atteindre le sommet des charts.

PS4 : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB + 2 casques, ou encore 2 micros USB + 2 micros SingStar.

PS5 : choisissez de jouer avec 4 smartphones ou 3 micros USB + 2 casques. (Les micros SingStar ne sont pas compatibles).

Xbox One et Xbox Series X│S : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB ou 2 casques.

Nintendo Switch : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB ou 1 casque.

Pas de micro ? Pas de problème, car avec l'application Let's Sing Microphone, vous pouvez transformer votre smartphone en micro en un rien de temps.

Grimpez en haut du classement en ligne et achetez davantage de packs de chansons dans la boutique en ligne, comme « Best of 90’s », « Party Classics » et bien plus encore. Modes de jeu : Legend : Chantez afin de devenir le roi du karaoké dans ce mode solo. Prenez un micro, remportez des étoiles et battez vos adversaires afin de prouver que les projecteurs ne sont faits que pour vous !

: Chantez afin de devenir le roi du karaoké dans ce mode solo. Prenez un micro, remportez des étoiles et battez vos adversaires afin de prouver que les projecteurs ne sont faits que pour vous ! Classic : Performez en solo ou entre amis. Atteignez les notes justes pour gagner le maximum de points ! Serez-vous capable de battre le meilleur score ?

: Performez en solo ou entre amis. Atteignez les notes justes pour gagner le maximum de points ! Serez-vous capable de battre le meilleur score ? Mix Tape 2.0 : Mélangez différents extraits de chansons ensemble dans ce mode de jeu innovant. Chaque mix est généré de façon dynamique et garantit ainsi une playlist qui ne se répète jamais.

: Mélangez différents extraits de chansons ensemble dans ce mode de jeu innovant. Chaque mix est généré de façon dynamique et garantit ainsi une playlist qui ne se répète jamais. Feat. : Trouvez votre âme sœur musicale ! Mieux vous chantez ensemble, plus vous accumulez des points de compatibilité. Chantez avec vos amis ou votre famille ou faites équipe avec votre idole en mode solo.

: Trouvez votre âme sœur musicale ! Mieux vous chantez ensemble, plus vous accumulez des points de compatibilité. Chantez avec vos amis ou votre famille ou faites équipe avec votre idole en mode solo. World Contest : Partez à la conquête du monde ! Essayez d’atteindre le haut du classement en affrontant vos amis ou un autre joueur en ligne.

: Partez à la conquête du monde ! Essayez d’atteindre le haut du classement en affrontant vos amis ou un autre joueur en ligne. Jukebox : Relaxez-vous après votre session de chant à l’aide d’une liste de chansons pour la prochaine soirée groovy.

: Relaxez-vous après votre session de chant à l’aide d’une liste de chansons pour la prochaine soirée groovy. Let’s Party : 8 joueurs, 2 équipes et des modes de jeu choisis aléatoirement, voilà de quoi faire passer vos soirées Let’s Sing au niveau supérieur.

: 8 joueurs, 2 équipes et des modes de jeu choisis aléatoirement, voilà de quoi faire passer vos soirées Let’s Sing au niveau supérieur. Playlist Creator : Ce système vous permet de choisir le mode à jouer ainsi que les chansons que vous souhaitez chanter. Le joueur peut désormais créer sa propre playlist et la jouer en mode Classic et Feat.