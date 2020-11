Let's Sing 2021 : Hits Français et Internationaux disponible sur Nintendo Switch

Marre de chanter uniquement sous la douche ? Et si pour cette fin d'année vous commenciez à chanter dans votre salon ? Enfin disponible sur Nintendo Switch, Let's Sing 2021 : Hits Français et Internationaux vous fera chanter sur une quarantaine de titres et ce dans 8 modes différents dont le tout nouveau mode Legend.

A propos du mode « Legend » : C’est vous contre l’avatar ! Le mode « Legend » ajoute une toute nouvelle expérience solo à la franchise Let’s Sing. Les avatars sont vos adversaires, et vous allez devoir vous surpasser si vous souhaitez remporter chaque duel. Retrouvez dans ce mode 16 challengers, 3 défis de base et un duel final contre chaque adversaire. Caractéristiques : Une playlist de 40 hits français et internationaux avec leurs clips musicaux originaux.

Un système d'analyse du chant a été ajouté, permettant de récompenser le joueur de façon intelligente et personnalisée. Non seulement vous aurez droit à des médailles mais le jeu vous fera également des commentaires utiles !

Chantez en solo ou en groupe jusqu'à 4.

Le nouveau mode de jeu Legend avec 16 challengers, 3 défis de base et un duel final contre chaque adversaire. Une toute nouvelle expérience solo au sein de la franchise Let’s Sing

PS4 : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB, 1 casque ou encore 2 micros SingStar.

Xbox One et Nintendo Switch : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB ou 1 casque.

Huit modes de jeu palpitants : Legend, Classic, Mixtape 2.0, Feat., Jukebox, World Contest, Let’s Party, Playlist Creator.

Nouveau mini-jeu dans Let’s Party, « Pop Chicken ». Pop Chicken offre aux joueurs une expérience imprévisible et unique. Tout en s'affrontant, les joueurs peuvent chanter pour des boîtes mystère qui peuvent leur donner un avantage.

Pas de micro ? Pas de problème : avec l'application Let's Sing Microphone, vous pouvez transformer votre smartphone en micro en un rien de temps.

Grimpez dans les classements en ligne et achetez d'autres packs de chansons dans la boutique en ligne, du « Best of 90’s » aux « Party Classics » en passant par de nombreux autres. Modes de jeu : Legend : une toute nouvelle expérience de jeu en solo, ajoutée spécialement pour Let’s Sing 2021. Les avatars seront vos adversaires et vous proposeront des défis de plus en plus difficiles.

une toute nouvelle expérience de jeu en solo, ajoutée spécialement pour Let’s Sing 2021. Les avatars seront vos adversaires et vous proposeront des défis de plus en plus difficiles. Classic : chantez en solo ou avec des amis. Chantez juste et marquez le maximum de points : arriverez-vous à battre le record ?

chantez en solo ou avec des amis. Chantez juste et marquez le maximum de points : arriverez-vous à battre le record ? Feat. : trouvez l'accord parfait ! Mieux vous chantez ensemble, plus votre « score de compatibilité » est élevé. Chantez avec vos amis et votre famille, ou même avec votre idole en mode solo.

trouvez l'accord parfait ! Mieux vous chantez ensemble, plus votre « score de compatibilité » est élevé. Chantez avec vos amis et votre famille, ou même avec votre idole en mode solo. World Contest : partez à la conquête du monde ! Essayez d'atteindre les sommets du classement ou amusez-vous simplement avec vos amis... Choisissez un joueur à défier et essayez de battre les autres challengers en ligne. Le jeu vous présente les performances des autres joueurs comme si vous chantiez ensemble.

partez à la conquête du monde ! Essayez d'atteindre les sommets du classement ou amusez-vous simplement avec vos amis... Choisissez un joueur à défier et essayez de battre les autres challengers en ligne. Le jeu vous présente les performances des autres joueurs comme si vous chantiez ensemble. Mix Tape 2.0 : mélangez différentes chansons avec ce mode de jeu innovant. Chaque mix est créé de façon dynamique et vous garantit qu'une playlist ne se répète jamais. Créez vos propres mix tapes avec vos chansons dans le Playlist Creator.

mélangez différentes chansons avec ce mode de jeu innovant. Chaque mix est créé de façon dynamique et vous garantit qu'une playlist ne se répète jamais. Créez vos propres mix tapes avec vos chansons dans le Playlist Creator. Jukebox : relaxez-vous après une session en écoutant une liste de chansons parfaites pour la prochaine fête que vous organiserez.

relaxez-vous après une session en écoutant une liste de chansons parfaites pour la prochaine fête que vous organiserez. Let’s Party : 8 joueurs, 2 équipes et des mini-jeux choisis de façon aléatoire (parmi sept au total) : votre groupe Let’s Sing repousse toutes les limites. Deux équipes de 4 joueurs avec deux micros ! Et avec l'ajout de « Pop Chicken ».

8 joueurs, 2 équipes et des mini-jeux choisis de façon aléatoire (parmi sept au total) : votre groupe Let’s Sing repousse toutes les limites. Deux équipes de 4 joueurs avec deux micros ! Et avec l'ajout de « Pop Chicken ». Playlist Creator : le nouveau système vous permet de choisir le mode dans lequel jouer, et les chansons à utiliser. Le joueur peut ainsi créer sa propre playlist et y jouer en mode Classic, Feat. ou Mix tape.

Source : Nintendo