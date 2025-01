Let's School - Gérez et construisez votre école de rêve avec sa nouvelle édition physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en juillet 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Let's School est un jeu de construction et de gestion d'école, où vous vous occuperez aussi bien des fondations du bâtiment que du bien-être des élèves et du personnel. Pour cette année, Numskull Games, PM Studios, le développeur indépendant Pathea Games et Maximum Entertainment France ont signé un partenariat pour proposer le titre en version physique sur Nintendo Switch et PS5 à partir du 7 mars 2025.`

Construisez l'école de vos rêves et façonnez l'avenir dans Let's School ! Prenez les rênes de votre école, vous êtes chargé de revitaliser et de gérer le campus pour qu'il atteigne son apogée. Cette charmante simulation associe une construction créative à des mécanismes de gestion approfondis, vous permettant de tout gérer, de l'agencement des salles de classe au bien-être des élèves et du personnel. L'édition en boîte de Let's School comprend 2 DLC complets : le pack de meubles Magical Castles

le pack de meubles Water Towns Caractéristiques principales : Concevez et construisez : Personnalisez chaque détail de votre campus, des bâtiments à plusieurs étages aux centaines d'objets décoratifs.

Personnalisez chaque détail de votre campus, des bâtiments à plusieurs étages aux centaines d'objets décoratifs. La dynamique des étudiants : Gérez les personnalités et les aspirations propres à chaque étudiant, en équilibrant performances académiques, stress et discipline.

Gérez les personnalités et les aspirations propres à chaque étudiant, en équilibrant performances académiques, stress et discipline. Perfectionnement des enseignants : Recrutez, formez et responsabilisez les enseignants pour améliorer leurs compétences et ouvrir de nouvelles opportunités aux étudiants.

Recrutez, formez et responsabilisez les enseignants pour améliorer leurs compétences et ouvrir de nouvelles opportunités aux étudiants. Une vie de campus mouvementée : Organisez des activités telles que des exercices matinaux, des journées sur le terrain et bien plus encore pour maintenir le moral et s’attaquer à l'intimidation ou aux comportements liés au stress.

Organisez des activités telles que des exercices matinaux, des journées sur le terrain et bien plus encore pour maintenir le moral et s’attaquer à l'intimidation ou aux comportements liés au stress. Des visuels captivants : Profitez d'un mélange charmant de conceptions de personnages low-poly et de textures pixel-art dans un monde vivant et coloré.

Source : Nintendo