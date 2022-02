Let's Get Fit nouveau jeu de fitness en exclusivité sur Nintendo Switch

Préparez votre plus belle tenue de fitness (ou le jogging qui commence à prendre la poussière c'est selon), Ravenscourt, Voxler et Exkee viennent d'annoncer un nouveau jeu de fitness en exclusivité sur Nintendo Switch : Let's Get Fit. Proposant un large choix d'exercices prenant en compte la technologie de détection de mouvement des Joy-Con. Si nous n'avons pas encore de date de sortie ni de trailer à nous mettre sous la dent, nous vous laissons découvrir les premiers visuels du jeu.

Let’s Get Fit propose des entraînements déjà structurés ainsi que la possibilité de créer un nombre infini de routines sportives personnalisées. Les joueurs peuvent choisir parmi un large éventail d’exercices, en passant de la gymnastique douce à des séances plus intensives permettant de travailler tout le corps, mais également de cibler certains groupes musculaires. Les Joy-Con™ de la Nintendo Switch, qui captent les mouvements du joueur, permettent de s’entraîner dans les meilleures conditions ! Des sangles sont également disponibles dans la version physique de Let’s Get Fit (aussi vendues séparément), afin d’y placer les Joy-Con™ lors de certains exercices. Des défis, un classement en ligne, ainsi qu’un calendrier intégré au jeu afin d’enregistrer sa progression, permettent aux joueurs de rester motivés. De plus, quatre coachs, plus de 100 mouvements de fitness et différentes intensités d’entraînement, garantissent que tout le monde puisse commencer à améliorer son activité sportive, ainsi que sa santé.