Let's Build a Zoo gestion pixel-art sortie septembre Nintendo Switch

Le mois prochain, la Nintendo Switch va se voir gratifier d'un nouveau jeu de gestion signé Springloaded dénommé Let's Build a Zoo. Attendu pour le 23 septembre 2022, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. A noter que Let's Build a Zoo sera disponible sur l'eShop et également en version physique.

Votre zoo, vos règles. Créez tout, laissez libre court à votre imagination dans cette adorable simulation où les animaux n'ont pas fini de vous surprendre ! Mélangez les espèces pour créer un règne animal à votre façon, et faites de votre zoo la référence des parcs animaliers !

À propos de Let's Build a Zoo :

Bâtissez votre propre zoo ! Laissez s'exprimer votre côté sauvage et créez votre empire animalier entièrement personnalisé grâce à cette simulation de gestion mignonne mais complexe. Importez et faites se reproduire des espèces rares, embauchez le personnel adéquat, assurez le bonheur de vos visiteurs et apprenez à gérer une multitude d'événements aussi bizarres que merveilleux. Puis essayez-vous à la manipulation d'ADN et obtenez jusqu'à 300 000 croisements d'animaux différents, allant du majestueux Giraphant au paisible Pandhibou !

Caractéristiques principales :