Les Tortues Ninja - Le Destin de Splinter - Une nouvelle exclu temporaire annoncée sur Nintendo Switch

Décidément les Tortues n'ont jamais été aussi prolifiques sur consoles de jeu que depuis ces deux dernières années. Les Tortues Ninja sont de retour avec une nouvelle expérience de type roguelike avec Les Tortues Ninja - Le Destin de Splinter. Au menu de cette nouvelle aventure, un voyage à travers différents portails dimensionnels pour aider nos chevaliers d'écailles et de vinyles à retrouver leur maître Splinter qui a été& enlevé. Le Clan des Foot sera toujours de la partie pour bloquer votre progression, à vous de faire le nécessaire pour améliorer les pouvoirs de vos tortues préférées pour arriver à vos fins. Les Tortues Ninja - Le Destin de Splinter sera disponible en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch dans le courant du mois de juillet 2024 .

Lorsque Splinter est kidnappé par Shredder, de mystérieux portails apparaissent simultanément dans New York. Alors qu'April et Tête d'Acier analysent les artefacts récupérés en quête d'indices, les Tortues se battent pour tirer leur maître des griffes du Clan des Foot. Toutefois, en approchant du lieu surnaturel où se trouve Splinter, la bande se rend compte qu'une menace encore plus grande l'attend...

Dans « Le destin de Splinter », découvrez de l'action roguelike au rythme effréné où chaque partie est unique ! Grâce aux améliorations, configurations des salles et modificateurs de boss aléatoires, le fun est toujours au rendez-vous. Incarnez les quatre Tortues, chacune dotée de pouvoirs spécifiques, et faites équipe avec vos amis dans un gameplay génial en coop. Explorez les sites emblématiques de New York, améliorez vos pouvoirs Tortue et préparez-vous à affronter des ennemis redoutables.

Grâce à ses combats palpitants et à ses défis illimités, « Le destin de Splinter » vous plonge dans une boucle COMBAT/ADAPTATION/RÉPÉTITION. Préparez-vous à rétablir l'ordre dans la ville !