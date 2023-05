Les Sisters 2 - Stars des Réseaux annoncé sur Nintendo Switch

Après un premier opus, Microids vient d'annoncer la sortie prochaine de Les Sisters 2 - Stars des Réseaux sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu dans le courant de l'automne, nous vous laissons découvrir les premières informations du jeu ci-dessous.

A propos de Les Sisters 2 – Stars des Réseaux :

Marine et Wendy sont de retour pour deux fois plus de bêtises et deux fois plus de fun ! Retrouve tes Sisters préférées pour des défis 2.0 plus survoltés que jamais !

L’aventure commence lorsque ta Sister préférée et toi recevez une tablette pour récompenser vos bonnes notes. Ni une ni deux, ta Sister s’empresse d’ouvrir un compte sur l’application la plus tendance du moment pour partager ses aventures avec ses amies, mais pas que… Elle n’a en réalité plus qu’une chose en tête : surpasser la notoriété de ton compte et devenir LA nouvelle star des réseaux !

Nos sœurs préférées se lancent dans une course effrénée aux abonnés qui ne sera pas de tout repos !

Caractéristiques du jeu :