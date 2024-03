Les Schtroumpfs - Village Party - Les lutins bleus se mettent au party game sur Nintendo Switch

Avec les jeux d'aventures et le jeu de karting, les lutins bleus de Pierre Culliford sont de retour en 2024 avec un nouveau jeu vidéo, cette fois-ci basé sur un mix Party Game et Aventure. Dénommé Les Schtroumpfs - Village Party, ce nouveau titre est développé par Balio Studio et sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents dès le 6 juin 2024 .

À propos de Les Schtroumpfs – Village Party : Le Grand Schtroumpf est bien décidé à organiser une fête extraordinaire ! À cette occasion, il demande à tous les Schtroumpfs de participer aux préparatifs afin de rendre la fête inoubliable ! Arpentez le village et invitez tous les Schtroumpfs à l’événement, mais méfiez-vous de Gargamel qui a eu vent de la fête et qui fera tout pour la gâcher...

Dans le mode party game, rassemblez vos amis et votre famille pour passer des heures d’amusement à travers 50 mini-jeux inspirés par l’univers des Schtroumpfs. Dans le mode aventure, partez dans un voyage trépidant truffé de quêtes, rencontrez plus de 100 Schtroumpfs emblématiques, et explorez 10 régions différentes, du village des Schtroumpfs au territoire de Gargamel. Caractéristiques du jeu : Party game : 50 mini-jeux

19 Schtroumpfs emblématiques jouables

+ 31 tenues pour votre Schtroumpf jouable

6 types de jeux (sport, rapidité, chance, mémoire, bataille et précision)

Multijoueur local (2-4 joueurs) Mode aventure : Découvrez une histoire originale dans le Village des Schtroumpfs

Faites connaissance avec plus de 100 Schtroumpfs emblématiques

Arpentez 10 environnements variés (La forêt enchantée, les montagnes enneigées, le territoire de Gargamel...