Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves se dévoile sur Nintendo Switch

Les lutins bleus sont de retour en 2024 avec Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves sur Nintendo Switch et supports concurrents. Développé par le studio lyonnais Ocellus, ce nouvel épisode prend cette fois-ci la forme d'un plateformer 3D jouable à deux simultanément, nous rappelant au passage un certain Super Mario 3D World, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Attendu d'ici la fin de l'année 2024 , nous vous laissons découvrir son teaser ci-dessous.

Dans Les Schtroumpfs - L'Épopée des Rêves, Gargamel a lancé un sort sournois plongeant nos amis bleus dans un profond sommeil. Votre mission ? Éveiller tous les Schtroumpfs avant que Gargamel ne parvienne à atteindre le village !

Jouez en solo ou en coopération avec un ami pour une expérience encore plus amusante ! Explorez 4 mondes oniriques comprenant 12 niveaux et 16 mini-niveaux remplis d'énigmes et de surprises à découvrir. Réveillez les Schtroumpfs endormis et personnalisez votre personnage avec de nouveaux vêtements et accessoires pour une immersion totale dans l'univers des Schtroumpfs !

Les Schtroumpfs - L'Épopée des Rêves sera disponible fin 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Ne manquez pas cette aventure magique qui vous plongera au cœur des rêves les plus fous des Schtroumpfs !

Restez à l'affût pour plus d'informations très bientôt ! Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des actualités Microids et Les Schtroumpfs !