Les Pizzas Super Mario débarquent en France chez Auchan

Après Mario dans vos consoles de jeu, découvrez dès à présent Mario et ses compagnons dans vos assiettes. L'entreprise Freiberger a signé un partenariat pour proposer aux consommateurs 2 nouvelles pizzas. La Hamtastic with Triple Cheese met à l'honneur Mario et Peach tandis que la Four Cheese Deluxe & Sweet Sprinkles est représentée par Wario et Waluigi. Disponible dès à présent au rayon surgelé chez Auchan, nous vous laissons découvrir le packaging des produits ci-dessous.

Réjouis-toi de ces deux pizzas extra larges fines et avec un bord aéré et croustillant.

Alors que la Hamtastic with Triple Cheese surprend avec du jambon cuit et persillé, du gouda, de la mozzarella, du jambon cuit et du fromage à pâte dure, la Four Cheese Deluxe & Sweet Sprinkles marque des points avec de la mozzarella, du cheddar rouge, de l'emmental, du gorgonzola et des éclats caramélisés. Une révélation pour tous les fans de Mario et les amateurs de fromage. Ouvre l'œil dès maintenant pour les nouvelles pizzas Super Mario : en exclusivité dans le au rayon surgelés de ton supermarché Auchan !