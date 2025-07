Les Mésaventures de Palarticho et Pichu - Une nouvelle création en stop motion du studio Aardman annoncée pour 2027

Mondialement connu pour la qualité de ses stop motion dans diverses œuvres comme Chicken Run ou encore Wallace & Gromit, le studio d'animation anglais Aardman vient d'annoncer un partenariat avec la franchise Pokémon pour la création d'une nouvelle série animée dénommée Les mésaventures de Palarticho et Pichu. Réalisée entièrement en stop motion, la série sera disponible courant 2027 et mettra en avant la région de Galar, mais selon le point de vue de nos deux héros Pokémon, Palarticho et Pichu. En attendant davantage d'informations sur la série, nous vous laissons découvrir le teaser qui été présenté à l'occasion du Pokémon Presents.