Les jeux GameMaker d’Opera GX seront disponibles sur Nintendo Switch 2

Série de logiciels créée depuis 1999, GameMaker permet aux développeurs novices de pouvoir créer leurs propres jeux vidéo sans pour autant apprendre les langages de programmation classiques. Bonne nouvelle pour ceux ayant proposé leurs titres sur Nintendo Switch depuis 2017, la plateforme d’Opera GX sera également compatible avec la Nintendo Switch 2, et permettra aux développeurs de porter simplement leurs titres sur la nouvelle console de Nintendo. Plus de détails concernant la sortie complète du support de GameMaker sur la Nintendo Switch 2, comme les fonctionnalités et la façon dont les développeurs peuvent être impliqués seront annoncés prochainement.

La Nintendo Switch s’est déjà révélée être une plateforme extrêmement populaire auprès des développeurs GameMaker, avec des milliers de jeux dont des titres comme Undertale, Pizza Tower ou Chicory : A Colorful Tale, déjà exportés vers le Nintendo eShop. GameMaker travaille déjà avec plusieurs développeurs sur des jeux qui arriveront bientôt sur la Nintendo Switch 2. Ce succès ouvre la voie à la déjà très attendue Nintendo Switch 2, dont le lancement est prévu dans le courant de l’année. La Nintendo Switch originale s'est révélée être un phénomène, devenant l'une des consoles les plus vendues de tous les temps avec plus de 150 millions d'unités écoulées.