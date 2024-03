Les jeux de romance Monster s'offrent un double et un triple pack sur Nintendo Switch

Les monstres de Beautiful Glitch sont de retour en ce début d'année 2024 suite à un nouveau partenariat avec Super Rare Games. À partir du 7 mars , les joueurs pourront faire l'acquisition sur la boutique de Super Rare Games du double pack Monster Camp XXL and Monster Roadtrip XXL. Cette édition est limitée à 3200 exemplaires, et pour ceux qui sont fans de la franchise Monster, un Triple Pack sera également proposé à 800 exemplaires. Dénommé Monster Prom XXL Triple Pack - Deluxe Edition, ce pack proposera les jeux Monster Prom XXL, Monster Camp XXL et Monster Roadtrip XXL.

Monster Camp XXL Lancez-vous dans une aventure multijoueur au camp d'été. Rencontrez des visages familiers et nouveaux comme Damien, Calculester, Milo, Dahlia, Joy et Aaravi. Mais ce n'est pas tout : Monster Camp s'enrichit d'autres nouveautés, de la mécanique du feu de camp à une nouvelle scène remplie de boissons mélangées magiques.