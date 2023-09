Les jeux de plateau Catan et Talisman arrivent en édition physique cet automne sur Nintendo Switch

Après vous avoir diverti au format traditionnel jeu de plateau, Catan et Talisman ont eu le droit en 2019 et 2020 à une version jeu vidéo sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Contact Sales, Nomad Games et Just For Games ont signé un nouveau partenariat cette année pour pouvoir nous proposer les deux jeux en version physique à partir de cet automne. Talisman: 40th Anniversary Edition sera ainsi disponible à partir du 29 septembre 2023 , et Catan: Console Edition - Super Deluxe sera disponible quant à lui à la fin du mois d'octobre .

À propos de CATAN Super Deluxe Edition : Jouez au jeu vidéo officiel de CATAN sur console ! Acquérez des ressources, maîtrisez de nouvelles stratégies et construisez vos colonies sur un plateau qui prend vie. Défiez vos amis dans votre salon ou jouez contre une IA intelligente et dynamique pour devenir le Catanien gagnant, puis mettez vos compétences à profit en ligne grâce à la compatibilité cross-play !