Les Game Awards 2023 vous donnent rendez-vous le 7 décembre prochain pour fêter leurs 10 ans et récompenser les meilleurs jeux de cette année incroyable

Comme chaque année Geoff Keighley reviendra plus fort que jamais pour présenter les Game Awards 2023, les "Oscar" du jeu-vidéo qui récompenseront les meilleurs jeux de l'année 2023. Le jeudi 7 décembre (à une heure, comme chaque année, pas possible qui sera communiquée ultérieurement ) aura donc lieu la cérémonie de clôture de l'année vidéoludique.

Les Game Awards fêteront par ailleurs leurs 10 ans et devraient donc fêter l'événement comme il se doit avec pléthore de grosses annonces. Nul doute que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom fera partie des nominés au Jeu de l'année mais quels autres jeux verriez-vous face à lui pour conquérir à ce titre ?

It's official: #TheGameAwards is back live on Thursday, December 7 at @peacock_theater, LA.



Celebrating 10 years and this year's amazing games, along with world premieres and new game announcements.



Public ticket sales and more show details coming this Fall. pic.twitter.com/KV62goGhvg