Les Fourmis - Le jeu adapté du best-seller de Bernard Werber s'offre une nouvelle bande-annonce, la Nintendo Switch finalement écartée

A l’occasion de la GDC 2024 se déroulant à San Francisco, Microids et le développeur Tower Five ont dévoilé une nouvelle bande-annonce concernant le jeu Les Fourmis, adapté du best-seller de Bernard Werber. Se présentant comme un jeu de stratégie à petite échelle, les joueurs incarneront la fourmi n°103 683 qui aura pour tâche de défendre sa colonie. Toujours attendu dans le courant de l'année 2024 , le communiqué officiel de Microids cite uniquement le PC et les consoles PS3 et Xbox Series comme supports. La Nintendo Switch n'aura donc pas le droit à cette aventure dans l'immédiat. Le jeu est également annoncé comme étant développé sous Unreal Engine 5.

LE MONDE DE L’INFINIMENT PETIT S’APPRÊTE À LIVRER SA PLUS GRANDE BATAILLE

La saga de Bernard Werber a captivé des millions de lecteurs à travers le monde avec son univers fascinant et ses réflexions sur la nature humaine. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux joueurs la possibilité de découvrir cet univers sous un nouvel angle, grâce à cette adaptation en jeu vidéo.

À propos du jeu vidéo Les Fourmis :

PRENEZ PART À UNE AVENTURE HORS DU COMMUN – Incarnez une fourmi courageuse, en vue à la troisième personne, et découvrez des capacités uniques qui vous aideront lors de vos combats stratégiques et explorations.



UN JEU STRATÉGIQUE EN 3D TEMPS RÉEL AVEC UNE DIFFICULTÉ PROGRESSIVE - Le jeu offre une expérience accessible avec des tutoriels permettant aux nouveaux venus d'apprendre les bases du STR, tout en proposant une difficulté modulable et des mécanismes avancés à explorer pour les joueurs chevronnés.



EXPLORER DE VASTES ENVIRONNEMENTS ET RENCONTRER LA FAUNE LOCALE - Le jeu comprendra une forêt photo-réaliste à explorer. Rencontrez d'autres fourmis et habitants de la forêt au cours de votre périple et interagissez avec eux.



IMMERSIF ET PHOTORÉALISTE - En repoussant les limites de l'effet photoréaliste, Unreal Engine 5 établit de nouveaux standards, notamment pour la représentation des plantes et de la faune



UNE NARRATION BASÉE SUR LE RYTHME DES SAISONS - Le jeu propose une narration qui suit le rythme des saisons, avec un effet sur les attributs de la faune tels que la vitesse, la résistance, les buffs, etc.



DIVERSITÉ DE CONTRASTES ET D'ADAPTATIONS - Les cartes du jeu changent également en fonction de l'heure de la journée (jour, nuit, aube et crépuscule).