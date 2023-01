Les Fourmis - Le best-seller de Bernard Werber arrive en jeu vidéo

Directement inspiré du best-seller éponyme signé Bernard Werber, le jeu vidéo Les Fourmis a été officiellement dévoilé par Microids. Développé par le studio rochelais Tower Five sous Unreal Engine 5, le jeu vidéo Les Fourmis offrira aux joueurs une expérience stratégique s’inspirant de la saga iconique de Bernard Werber. Les joueurs plongeront au cœur de l'univers des fourmis et d’une aventure épique, où ils devront faire prospérer une colonie à travers des batailles tactiques et stratégiques dans un monde microscopique aux proportions démesurées.

Si nous n'avons pas encore d'images officielles de gameplay, nous savons que le titre mêlera exploration, stratégie, affrontements, mais aussi alliance avec la faune locale. Attendu courant 2024 sur "toutes les plateformes" (Nintendo Switch incluse ?), nous vous laissons visionner ci-dessous les premières images officielles du jeu.