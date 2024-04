Le magazine Les Créateurs de Mondes se lance dans une nouvelle odyssée version papier

En fin d'année 2021, nous vous avions présenté Les Créateurs de Mondes, un projet de magazine périodique bi-mensuel ayant pour but de divertir mais aussi d'informer sur l'importance et la complexité de la création d'un univers de fiction. Proposé jusqu'alors uniquement au format numérique, l'équipe a su réunir une petite communauté autour de son projet, et après 22 numéros sortis, une nouvelle odyssée démarre : Les Créateurs de Mondes au format physique. Ce nouveau projet passe par une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, et l'objectif du groupe vise à atteindre le premier pallier des 4000€ pour lancer le projet. Si vous désirez faire partie du projet, n'hésitez pas à vous renseigner sur la page dédiée. La campagne durera 40 jours au total.

Les Créateurs de Mondes" (LCDM), le magazine de référence des passionnés de transmédia et de création d'univers fictifs, annonce le lancement d'une ambitieuse campagne de crowdfunding sur Ulule. Cette initiative vise à financer la production d'une version papier inédite du magazine, ainsi qu'un mook collector regroupant les meilleurs articles des vingt-deux numéros précédents et des Hors-séries thématiques. Face à un monde de plus en plus numérique, LCDM fait le pari audacieux de revenir aux sources avec une version papier, répondant ainsi à une demande croissante de ses lecteurs pour un support tangible. Cette transition marque un tournant décisif dans l'histoire du magazine, qui a su captiver une audience fidèle avec ses contenus riches et diversifiés, allant du jeu vidéo au cinéma, en passant par la littérature et les jeux de rôle. La campagne de financement participatif a pour but de rassembler une communauté encore plus large autour du projet, offrant une gamme de contreparties attractives pour les contributeurs, telles que des éditions limitées du magazine, des hors-séries thématiques, et la possibilité de participer à la création du contenu.

Source : Ulule