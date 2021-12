Les Créateurs de Mondes - Découvrez un magazine 100% numérique axé sur la création des univers de fiction

Projet colossal supporté par une équipe de professionnels et d'amateurs, Les Créateurs de Mondes est un périodique bi-mensuel traitant de la création des univers de fiction, y compris ceux du jeu-vidéo. Ayant pour but de divertir mais aussi d'informer sur l'importance et la complexité de la création d'un univers de fiction, le magazine est disponible exclusivement en format numérique sur leur site officiel. Et pour pouvoir constater par vous même la qualité des travaux de l'équipe, le premier numéro de Les Créateurs de Mondes est disponible gratuitement en téléchargement jusqu'à la fin de l'année 2021.

Pour en apprendre davantage sur la réalisation et le contenu de ce magazine, nous vous laissons découvrir leur vidéo de présentation ci-dessous.

Source : Createursdemondes