Les cartes Pokémon de retour en décembre chez Mcdonald's

Avis aux équipiers de chaque Mcdo de France, préparez-vous à voir déferler la vague de trentenaires aux bornes et les commandes de menu Happy Meal par dizaines dans quelques semaines. Le partenariat entre Mcdonald's et The Pokémon Company visant à distribuer des boosters dans les menus Happy Meal fera son retour à compter du 6 décembre 2023 . Pour chaque menu commandé, ce dernier sera accompagné d'un booster de 4 cartes à jouer Pokémon, pour un total d'une quinzaine de cartes différentes à collectionner, issues pour la plupart de la 9ème génération. Ne reste plus qu'à voir si à contrario de l'événement du Musée Van Gogh, des restrictions seront mises en œuvre par Mcdonald's pour éviter les abus de certains consommateurs (et de nourriture au passage).

Source : The Pokémon Company