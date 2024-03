Les CAPCOM Highlights vous donnent rendez-vous les 7 et 11 mars sur Youtube

Après les derniers Nintendo Direct et State of Play, c'est au tour de CAPCOM d'emboîter le pas avec son événement online CAPCOM Highlights. Le développeur et éditeur Japonais invite les joueurs non pas pour un, mais pour deux événements à retrouver des demain sur Youtube :

Jour 1 7 mars (23H59 heure française) Kunitsu-Gami: Path of the Godess + Dragon's Dogma 2

Jour 2 11 mars (23H heure française) Street Fighter 6 + Exoprimal + Monster Hunter Stories + Monster Hunter Now



Comme d'habitude, les événements seront tous deux diffusés en version sous-titrée français sur la chaine officielle Youtube Capcom France.

