Les bandes-sons de Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 3 Reload arrivent en vinyle en France

Si l'on adore la licence Persona sous ses intrigues, il faut également avouer que les OST ont ce petit je-ne-sais-quoi qui sait comment accrocher les joueurs tout le long de leur aventure. Si vous êtes un amateur de vinyles, iam8bit et Maximum Entertainment (Just For Games), viennent d'officialiser la sortie des OST de Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 3 Reload en format vinyle en France. Persona 3 Portable et Persona 4 Golden seront proposés en version 1LP "Best Of" cet été. Pour le dernier jeu d'Atlus Persona 3 Reload, nous aurons le droit à une édition 4LP "Complete" cet automne.

À propos de Persona 3 Portable 1LP : Persona 3 Portable est plus qu'une simple adaptation sur console portable du célèbre jeu de rôle d'Atlus. Il s'agit d'une véritable réimagination, qui présente aux fans Kotone, une toute nouvelle protagoniste féminine qui apporte avec elle de nouveaux liens sociaux, des modifications à l'histoire et, bien sûr, de nouvelles musiques. La bande-son vinyle de Persona 3 Portable représente le meilleur de la nouvelle musique de P3P, soigneusement sélectionnée par l'équipe sonore d'Atlus. Du nouveau thème d'ouverture Soul Phrase à la toute nouvelle musique de combat Wiping All Out, ce vinyle est l'occasion de découvrir la musique de P3P comme jamais auparavant Tracklist : [Side A] Soul Phrase

A Way of Life

After School

Time [Side B] Wiping All Out

Sun

Tender Feeling

Danger Zone

Soul Phrase -long ver.-

A Way of Life - Deep inside my mind Remix

À propos de Persona 4 Golden 1LP : Persona 4 Golden propose une tonne de mises à jour et d'améliorations au quatrième opus de la série RPG phare d'Atlus - notamment de nouveaux personnages, des liens sociaux, un nouveau donjon et bien plus encore - mais ce qui est le plus remarquable dans cette réédition améliorée, c'est son sens du style unique et inégalé. P4G est véritablement en or et fait honneur à son nom grâce à une esthétique qui brille de mille feux. Cette édition est donc l'humble tentative de iam8bit de capturer un peu de cette magie scintillante sous forme de vinyle. Il s'agit de la bande-son vinyle de Persona 4 Golden, un LP contenant les morceaux préférés de P4G sélectionnés par l'équipe sonore d'Atlus. De la nouvelle chanson d'intro Shadow World au nouveau thème de combat Time to Make History, ce vinyle vous transportera à coup sûr derrière la télévision à chaque fois que vous le mettrez en marche. Et que serait un album Persona x iam8bit sans les illustrations de notre ami Drew Wise ? Cette pochette découpée unique, inspirée de "Midnight Channel", vous permet de présenter le disque de multiples façons. Il est temps de rendre votre collection de disques un peu plus dorée. Tracklist : [Side A] Shadow World

Time To Make History

Let's Hit the Beach!

Everyday Sunshine

True Story

Midnight Trivia Miracle Quiz

A Sky Full Of Stars [Side B] New Year's Shrine Visit with Everyone

Operation Steamy

Vacation

SNOWFLAKES

Girl of the Hollow Forest

Memories

Never More -Welcome Home-

SNOWFLAKES -powder snow mix-

Revelations: Mitsuo