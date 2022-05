Les Aventures De May : L'Etrange Disparition s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en août 2021, May's Mysteries: The Secret of Dragonville s'est offert ce mois-ci une sortie en version physique. Profitant d'une francisation de son titre au passage, le titre devient Les Aventures De May : L'Etrange Disparition est disponible dans toutes les boutiques grâce au partenariat entre V5Play, DOO Studio, Klabater et le distributeur Just For Games.

À propos de Les Aventures De May : L'Etrange Disparition: Les Aventures de May : L’Étrange Disparition est un jeu d'aventure passionnant d'énigmes avec quatre mondes dessinés à la main, 80 lieux, 50 personnages, des scènes animées, et 270 énigmes offrant aux joueurs plus de 25 heures de jeu. Suivez May, une fille indépendante et charismatique dans sa quête pour retrouver son frère disparu. Progressez dans des aventures au style dessin animé en résolvant plus de 270 énigmes de logique, des jeux de rythme, et des scènes d'objets cachés dessinés à la main. Cherchez des indices sur le frère de May, rendez-vous dans des lieux mystérieux et rencontrez des personnages intéressants en chemin qui vous aideront dans votre voyage. Caractéristiques principales : Plus de 270 mini-jeux : 230 énigmes de logique, 25 jeux d'objets cachés et 13 jeux de rythme.

Voyagez à travers 4 mondes intrigants contenant 80 lieux mystérieux, et découvrez des secrets bien gardés.

Des graphismes charmants réalisés à la main.

Rencontrez des dizaines de personnages curieux en chemin qui vous aideront dans votre voyage.

Profitez de multiples scènes animées dessinées à la main.

Des thèmes musicaux mémorables offrant une ambiance unique.

Plus de 25 heures de jeu.