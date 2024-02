Léo Le Chat Pompier - Une nouvelle aventure pour les plus jeunes disponible cet été sur Nintendo Switch

Chat crame dans le environs, heureusement Maximum Entertainment (Just For Games) et le développeur Honikou sont là pour se retrousser les manches, et pour dévoiler leur nouveau jeu Léo Le Chat Pompier. Attendu pour cet été , nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier trailer du jeu. A noter que Léo Le Chat Pompier sera proposé en versions physique et dématérialisée sur Nintendo Switch.

À propos de Léo Le Chat Pompier : Prêt à combattre les flammes ? Leo, le chat pompier, a besoin de toi ! Viens l’aider dans son aventure en tant que jeune recrue de la caserne. Réalise des missions plus périlleuses les unes que les autres, et progresse de grade en grade. Tu ne seras pas seul : le commandant Nox sera là pour te guider ! Combats les différentes menaces à l’aide de ta lance à incendie, de ta hache et de tous les pouvoirs que tu possèdes. Sauve les citoyens chats, lutte contre les esprits, éteins les feux qui menacent la ville – le repos ne sera pas au rendez-vous ! Affronte toutes les situations avec tes véhicules : voiture de pompier, bateau, hydravion, hélicoptère... Tu as tout ce qu'il faut pour intervenir rapidement ! Retourne à la caserne pour débloquer de nouvelles tenues pour Leo ! Une multitude de costumes pour être le chat le plus cool en mission. Es-tu prêt à devenir le miaou héros de cette ville ? Caractéristiques principales : Plus de 20 missions à accomplir !

Utilise ta lance à eau et tes pouvoirs pour combattre !

Voiture, hydravion, bateau déplace toi avec tous les véhicules.

Explore librement la ville.

Débloque tous les costumes pour Leo !