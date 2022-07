Lemon Cake sort sa version physique du four, destination Nintendo Switch

Fait assez rare pour être souligné la créatrice Éloïse Laroche va proposer pour la rentrée 2022-2023 non pas un mais bien deux titres sur Nintendo Switch et supports concurrents. Après Bunny Park, c'est au tour d'un autre jeu de gestion de se dévoiler : Lemon Cake. Votre objectif sera ici de reprendre les rênes d'une boulangerie abandonnée, de cultiver vos ingrédients afin de réaliser les plus belles pâtisseries qui ravira le coeur et la bouche de vos clients. Egalement attendu pour le mois de septembre 2022 en version physique grâce au partenariat entre SOEDESCO, Cozy Bee Games et Just For Games,

À propos de Lemon Cake : Restaurez une boulangerie abandonnée et préparez des pâtisseries avec des ingrédients qui viennent de la ferme jusqu’à la table ! Cultivez des ingrédients frais dans la serre, cuisinez des pâtisseries et des friandises dans la cuisine et servez les produits de votre boulangerie à des clients affamés dans votre propre boutique ! Caractéristiques principales : Réparez votre boulangerie avec l'aide d'un gentil fantôme.

Faites pousser des fruits et prenez soin de vos animaux dans la serre.

Mélangez des recettes et préparez des pâtisseries dans la cuisine.

Servez du café et des friandises à vos clients.

Apprenez de nouvelles recettes et choisissez votre menu du jour.

Gérez votre emploi du temps et préparez-vous pour le coup de feu du midi.