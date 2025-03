Leila - Un nouveau point'n click débarque sur Nintendo Switch

Première production de Ubik Studios situé à Istanbul, Leila se présente comme un point'n click narratif dont les thématiques principales sont les souvenirs, les regrets, et la découverte de soi. Attendu sur Steam à partir du 7 avril, le titre sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et consoles concurrentes à partir du 17 avril sur l'eShop. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. A noter que le titre sera traduit en 13 langues, français inclus.

Entrez dans le monde de Leila et explorez son passé dans un jeu narratif de type point & click. Des animations dessinées à la main donnent vie à ses souvenirs et des énigmes stimulantes dévoilent les raisons de ses choix. Plongez dans une histoire qui se déroule au fur et à mesure que vous en déchiffrez les éléments complexes.