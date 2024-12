Leif's Adventure: Netherworld Hero - Le folklore Nordique s'invite sur Nintendo Switch

Mindscape et OneManOnMars Studios proposent aux joueurs de découvrir pour la fin de l'année Leif's Adventure: Netherworld Hero, un jeu narratif inspiré du folklore nordique et développé durant plus de 7 ans par un seul et unique développeur. Disponible depuis le 19 décembre sur l'eShop au prix de 16,99€, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

À propos de Leif’s Adventure Dans Leif’s Adventure, découvrez un récit captivant qui célèbre le pouvoir de l'amitié et du courage. Explorez de vastes environnements, résolvez des casse-têtes complexes et combattez des créatures mythiques féroces ainsi que de puissants boss secrets, tout en découvrant et en utilisant des armes élémentaires aux pouvoirs uniques. Accompagnez Leif et Ghost alors qu'ils se battent pour sauver leur monde des redoutables forces du Néantre. Leif's Adventure: Netherworld Hero est un jeu d'action et d'aventure où le travail d'équipe est primordial. Basculez de Leif à Ghost et utilisez leurs aptitudes uniques, que vous jouiez en solo ou en mode coop. Grâce aux aptitudes au combat de Leif et aux talents surnaturels de Ghost, découvrez une manière de jouer dynamique qui vous poussera à trouver des solutions créatives à vos problèmes. Leif's Adventure offre également un large éventail d'options de personnalisation : développez les aptitudes physiques de Leif grâce à des améliorations de compétences et d'armes et ajustez votre style de jeu à chaque défi. Fonctionnalités clés : Exploration et aventure : Parcourez un monde riche et divers, explorez six royaumes uniques remplis de quêtes secondaires, de trésors cachés et de personnages hauts en couleurs, chacun avec sa propre histoire. Combattez différentes créatures, boss secrets puissants et autres adversaires impitoyables. Combinez les talents surnaturels de Ghost aux capacités physiques de Leif pour plonger au plus profond de chaque royaume.

Jeu coopératif : Jouez à Leif's Adventure avec un ami en mode coopératif local ou passez en mode solo à tout moment. Leif excelle au combat, au saut et à la course, tandis que Ghost est capable de trouver les zones cachées, d'activer les objets et les plate-formes éthérées, de collecter les objets et d'assommer les ennemis.

Possibilités d'équipement étendues : Équipez Leif avec une large gamme d'armes incluant épées, marteaux, haches et lances. Collectez les armes abandonnées par les ennemis et utilisez-les. Chaque arme est dotée de capacités élémentaires uniques comme le feu, la glace et l'électricité.

Progression des compétences : Améliorez les capacités de Leif avec différentes compétences comme la frappe météorique, l'attaque aérienne et les lancers d'armes. Améliorez votre marteau signature et maximisez votre santé.

Art dessiné à la main : Partez en immersion dans un monde magnifique, dessiné à la main dans un style unique inspiré du folklore nordique.

Source : Nintendo