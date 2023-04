Leif’s Adventure: Netherworld Hero s'offre une démo sur Nintendo Switch

En attendant la sortie de Leif’s Adventure: Netherworld Hero sur l'eShop de la Nintendo Switch, les développeurs de chez OneManOnMars Art & Games offrent aux joueurs l'occasion de découvrir leur jeu d'aventure en coopération avec la mise à disposition d'une toute nouvelle démo accessible dès maintenant. La démo vous offrira ainsi 1 à 2 heure de découverte de gameplay, ainsi que 2 mini-boss secrets à découvrir. Leif’s Adventure: Netherworld Hero sera disponible dans le courant de l'été sur Nintendo Switch.

Dans Leif's Adventure : Netherworld Hero, les joueurs découvriront l'histoire de Leif et de son acolyte Ghost, alors qu'ils combinent leurs forces pour vaincre le mal du Netherworld. En chemin, ils apprendront que la force pure n'est pas toujours la clé du succès, mais que la combinaison de capacités uniques les aidera à vaincre les sources maléfiques du Netherworld.

Combinant des mécanismes de jeu d'action et d'aventure profonds avec un système unique de deux personnages, Leif's Adventure : Netherworld Hero permet aux joueurs d'utiliser les capacités de Ghost et de Leif et de travailler en équipe pour surmonter les obstacles. Passez d'un personnage à l'autre et utilisez leurs différentes capacités et compétences : Leif pour se battre, sauter et courir, et Ghost pour explorer les zones, activer les objets fantômes, les plateformes, les objets à collectionner et assommer les ennemis.

Naviguez dans un monde extrêmement varié et plein d'aventures et explorez six niveaux différents. Affrontez d'énormes monstres et une grande variété de créatures, de golems et d'autres adversaires mortels. Combinez les talents surnaturels de Ghost et les capacités de Leif à sauter, courir, glisser, s'accroupir et grimper aux cordes pour explorer les profondeurs de chaque niveau.

Équipez Leif d'une vaste sélection d'armes. Qu'il s'agisse d'une épée courte, d'un marteau, d'une hache ou d'une lance, le choix est immense. Vous pouvez également récupérer toutes les armes lâchées par les ennemis et les utiliser contre eux. Faites attention aux capacités élémentaires des armes et des armures, car le feu, la glace et l'électricité ont des avantages et des inconvénients différents.

"Leif's Adventure est le projet de mon cœur depuis que j'ai commencé à le planifier en 2016", a déclaré Roman Fuhrer, fondateur de OneManOnMars Art & Games. "Nous avons hâte que les joueurs plongent dans Leif's Adventure dans la démo pour Nintendo Switch et nous attendons avec impatience le lancement complet cet été."