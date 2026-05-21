Un set LEGO Donkey Kong fera bientôt son apparition dans les étals

Après Super Mario Bros., The Legend of Zelda, ou encore Animal Crossing, c'est au tour de la licence Donkey Kong d'avoir le droit à son propre set avec le géant de la brique en plastique LEGO. Si nous n'avons pas encore de visuels officiels à admirer, nous nous contenterons pour le moment du teaser qui a été publié sur l'application Nintendo Today! Est-ce que nous aurons un set dédié à l'univers de Donkey Kong Country, ou plutôt lié au nouveau design tiré des films d'animations du studio Illumination ? La réponse dans quelques jours / semaines.