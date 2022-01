LEGO STAR WARS La Saga Skywalker obtient enfin un nouveau trailer et une date de sortie

LEGO STAR WARS La Saga Skywalker est un jeu très attendu aussi bien par les fans de jeux LEGO que par ceux des Star Wars. Nous invitant à revivre l'intégralité des neuf films canoniques de la saga, LEGO STAR WARS La Saga Skywalker s'annonce en effet très ambitieux. Ce n'est sans doute pas pour rien que le jeu, initialement prévu en 2020 , a vu sa sortie constamment repoussée. Mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre puisque après une rumeur, l'annonce officielle est tombée : LEGO STAR WARS La Saga Skywalker sera disponible sur PC et consoles le 5 avril prochain . Evidemment, on espère que le jeu sera aussi réussi que des jeux comme LEGO Dimensions, LEGO City: Undercover et LEGO Marvel Super Heroes.

En attendant, LEGO STAR WARS La Saga Skywalker est à découvrir ci-dessous. Précommandez l’Edition Deluxe de LEGO Star Wars La Saga Skywalker en cliquant ICI. Le prix annoncé est de 69,99€

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Amazon Edition : une édition du jeu version cartouche fournie dans une boite reproduisant Han Solo dans son bloc de carbonite.

Précommandez l’Amazon Edition de LEGO Star Wars La Saga Skywalker en cliquant ICI. Son prix annoncé est de 59,99€

LEGO Star Wars La Saga Skywalker : Edition Simple.

Le jeu en version cartouche.

Précommandez l’ Edition simple de LEGO Star Wars La Saga Skywalker en cliquant ICI

La galaxie vous appartient avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.

Dans ce tout nouveau jeu vidéo LEGO disponible sur consoles et PC, les joueurs pourront voyager en vitesse lumière à travers l’immense galaxie de l’univers Star Wars, et participer aux aventures inoubliables et bourrées d’action des 9 films de la saga Skywalker, y compris la conclusion très attendue de la série, Star Wars : L’Ascension de Skywalker, racontés avec l'humour emblématique de LEGO.

En plongeant au cœur de cette immense saga, les joueurs pourront contrôler librement des centaines de personnages, de vaisseaux et de véhicules afin de tracer leur propre chemin à travers la galaxie.

CARACTÉRISTIQUES :

• Explorez la saga en toute liberté. Les joueurs peuvent se plonger dans les 9 films de la saga Skywalker et choisir dès le début de vivre l’aventure dans l'ordre de leur choix. À eux de décider où aller et comment jouer !

• Des briques de rire. Retrouvez tous les moments inoubliables de la saga revisités avec l'humour made in LEGO. • Incarnez des héros et des méchants emblématiques. Le jeu contient des centaines de personnages jouables, venus de toute la galaxie et de toutes les époques de la saga. Les joueurs pourront incarner des héros tels que Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 ou rejoindre le côté obscur avec Dark Vador, l'Empereur Palpatine, Kylo Ren et bien plus encore.

• Parcourez des lieux mythiques de l’univers Star Wars. Les joueurs pourront voyager jusqu’à leurs planètes préférées issues de l’univers Star Wars et parcourir les vastes espaces inspirés des décors inoubliables des films tels que le désert de Géonosis, les marais de Dagobah et les étendues enneigées de la base Starkiller, dans l’ordre de leur choix, pour compléter des quêtes hilarantes et variées.

• Devenez le héros de la galaxie… ou pas. Les joueurs peuvent choisir le côté lumineux ou obscur de la Force, améliorer leurs compétences de combat et contrôler des vaisseaux et véhicules pour des aventures dont ils seront les héros, dans toute la galaxie.

• Des briques pour toute la famille. Cette expérience vidéoludique LEGO hilarante et créative convient aux adultes et enfants de tout âge. Les joueurs pourront revivre ou faire découvrir la galaxie Star Wars, à travers une expérience en jeu vidéo accessible aux plus jeunes, mais qui propose aussi un univers détaillé et suffisamment complexe pour que les plus grands puissent profiter d’une expérience Star Wars à leur taille.