LEGO Marvel Super Heroes débarque enfin sur Nintendo Switch

Alors que LEGO: Marvel Super Heroes 2 est disponible depuis 2017 sur Nintendo Switch, c'est le premier opus sorti en 2013 notamment sur Wii U, qui s'apprête enfin à débarquer sur la console de Nintendo. Considéré par de nombreux joueurs comme l'un des meilleurs jeux vidéo LEGO de ces dernières années avec LEGO City: Undercover, LEGO Marvel Super Heroes est dans tous les cas un jeu très riche et très respectueux de la mythologie Marve qui bénéficie d'une très belle réalisation avec un monde ouvert impressionnant et la possibilité de diriger plus de 150 super-héros et super-vilains. Pour en savoir plu sur le jeu, retrouvez une présentation complète ci-dessous.

LEGO Marvel Super Heroes sera disponible le 8 octobre prochain sur Nintendo Switch

Les Avengers ne sont pas les seuls à se réunir dans LEGO Marvel Super Heroes ! Lorsque le Dr Fatalis décide de rassembler une horde de super-vilains afin de créer l'arme ultime, Nick Fury doit faire appel à tous les super héros de la planète pour qu'ils unissent leurs forces ! Les plus grands héros du monde seront-ils de taille face au Dr Fatalis, à Loki, au Docteur Octopus et à bien d'autres encore ? Et réussiront-ils à sauver la planète ?

LEGO Marvel Super Heroes met en scène de très nombreux personnages de l'univers Marvel, que ce soit des icônes comme Iron Man, Spider-Man et Wolverine, ou des héros moins connus comme Écureuillette et Howard le Canard ! Vous pouvez débloquer plus de 150 super-héros et super-vilains disposant chacun de leurs propres capacités et animations. Captain America peut par exemple utiliser son bouclier pour dévier des lasers et créer de nouvelles plateformes, tandis qu'Iron Man peut voler, tirer des missiles et libérer son rayon ultra-puissant. Et si vous êtes encerclé par des ennemis, dégagez la voie en utilisant une frappe de Hulk !

Explorez la ville de New York en monde ouvert à la recherche de Briques cosmiques et bien plus encore, et visitez des lieux emblématiques de l'univers Marvel, tels que le Manoir X, Asgard et la Tour Stark. Teinté de l'humour caractéristique des jeux de la série LEGO, le jeu vous invite à une superbe aventure dans la Grosse pomme !

Battez-vous comme jamais avec Hulk, Abomination et d'autres figurines de grande taille dont la force est supérieure ! Certains personnages peuvent prendre ces formes plus grandes pour infliger des dégâts dévastateurs aux ennemis et débloquer de nouvelles capacités. Les joueurs créatifs peuvent également construire des personnages en associant des pièces et des pouvoirs de différents personnages afin de concevoir leurs propres héros ou méchants dans le jeu.