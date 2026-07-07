LEGO - La gamme Pokémon continue d'évoluer avec de nouvelles sorties annoncées

Le Groupe LEGO et The Pokémon Company International viennent de dévoiler cette semaine cinq nouveaux sets de la gamme LEGO® Pokémon à construire et à exposer. Ces 5 sets mettent en scène des Pokémon emblématiques, certains incluant les nouvelles minifigurines LEGO® Pokémon™, ainsi que l'arrivée de Pokémon emblématiques de la licence. Nous vous laissons le communiqué officiel ci-dessous. Les nouveaux sets LEGO® Pokémon™ sont disponibles en précommande sur le site officiel de LEGO, et à partir du 1er août 2026 chez une sélection de distributeurs à travers le monde.

La collection comprend les célèbres Pokémon : Arcanin, Rayquaza et Goinfrex recréés en briques LEGO. Elle comprend également le nouveau set LEGO® Pokémon™ Poké Ball Moments culte de Dresseur qui présente pour la toute première fois trois minifigurines de Dresseurs Pokémon ainsi que des figurines de Pikachu et Évoli.

Ces nouveaux sets continuent de réunir les univers emblématiques de la construction LEGO et de Pokémon, invitant les fans du monde entier à poursuivre leur aventure de Dresseur Pokémon, brique après brique.

Ce set LEGO® Pokémon™ Rayquaza, de 1 083 pièces, donne vie à l’un des Pokémon légendaires les plus reconnaissables sous forme de briques, avec des détails authentiques. La construction recrée fidèlement la scène iconique du Pilier Céleste issue de Pokémon Rubis Oméga et Pokémon Saphir Alpha et inclut une minifigurine exclusive de Amaryllis, Gardienne du Savoir.

Le set LEGO® Pokémon™ Arcanin, recrée l’un des Pokémon le plus majestueux de type Feu dans une version articulée de 1190 pièces. Cette reproduction capture l'esprit d'Arcanin, son allure assurée et son pelage caractéristique, pour une interprétation fidèle de ce célèbre Pokémon de la région de Kanto.

Pour les Dresseurs à la recherche d'une pièce unique, le set LEGO® Pokémon™ Poké Ball Moments culte de Dresseur propose une construction spectaculaire de 2 368 pièces.

Le set comprend une impressionnante Poké Ball pouvant s'ouvrir et se refermer afin de révéler plusieurs moments emblématiques du parcours d'un Dresseur Pokémon. À l'intérieur, les fans retrouveront notamment une scène de combat, le laboratoire du Professeur Chen ainsi que trois minifigurines représentant le Professeur Chen, un Dresseur Pique-Nique et Red, accompagnées des figurines Pikachu et Évoli.

Le set LEGO® Pokémon™ Goinfrex recrée l'adorable Pokémon de type Normal, Goinfrex, à travers une expérience de construction de 757 pièces. Mesurant plus de 18 cm de haut, cette construction capture à la perfection la personnalité attachante et joueuse de Goinfrex, avec des bras et une tête articulés, ainsi que son appétit insatiable grâce aux friandises incluses dans la boîte.

Voyez les choses en grand avec la figurine géante LEGO® Pokémon™ Minifigurine de Red grand format. Avec plus de 930 pièces, ce set met en scène le célèbre Dresseur, Red, portant sa casquette rouge emblématique, son pantalon bleu, son sac à dos, sa veste rouge ornée d'un badge, sans oublier une Poké Ball. La figurine possède des bras et des jambes articulés, ainsi qu'une tête rotative.