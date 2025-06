Legendary Hoplite sort cette semaine sur Nintendo Switch

Sorti en février 2024 sur Steam, Legendary Hoplite fera sont entrée sur Nintendo Switch le 11 juin 2025. Après la guerre de Troie, un événement inattendu a entraîné la mort d'Ulysse, tué par son fils illégitime. Cet incident a révélé un secret capital et a amené une horde de monstres aux portes d'Ithaque. En tant que commandant des Armées, votre mission sera de protéger les portes de la cité. Proposé au prix de 14,49€, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

Vous jouerez Dio, un jeu commandant inspiré des anciens héros des mythes grecs comme Achille, Hector et Persée. Il utilise des lances, des épées et des boucliers pour tuer les milliers de monstres qui attaquent la citée d'Ithaque. Dio doit encore découvrir sa véritable puissance avec une grande sélection d'équipements à utiliser, des pouvoirs divins à invoquer et de nouvelles armées entières à composer pour le combat. C'est une guerre pour le destin de l'Humanité.

Les monstres qui tenteront de percer vos défenses seront nombreux et différents. Vous devrez réfléchir correctement aux tactiques de combat et à l'équilibre des puissances, surtout avec les boss légendaires.

L'objectif le plus important est n'empêcher l'ennemi de traverser la porte. Combattez les bêtes et les tribus légendaires de la mythologie grecques. Ils emploieront toute leur puissance pour percer vos rangs et briser la ligne de défense.