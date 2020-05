Legend of the Skyfish s'offre une sortie boîte sur Nintendo Switch

Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, Legend of the Skyfish est un jeu d'aventure et d'énigme vous proposant de suivre les aventures du Petit Hameçon Rouge dans un périple sur les mers pour vaincre le monstrueux Skyfish. Si jamais le dématérialisé n'est pas votre tasse de thé, Red Art Games a préparé 2800 exemplaires du jeu en version boîte. Proposé au prix de 29,99€, les précommandes seront ouvertes en fin de journée sur leur site officiel.

Legend of the Skyfish est un magnifique jeu d'aventure et d'énigmes. À vous de parcourir les différents niveaux avec une canne à pêche pour seule arme... Suivez l'intrépide Petit Hameçon Rouge dans son voyage avec Moonwhale pour vaincre le monstrueux Skyfish ! Utilisez votre canne à pêche comme une arme ou comme un grappin, et améliorez-la au fil de votre progression. Legend of the Skyfish présente de magnifiques tableaux peints à la main, des énigmes d'action complexes et des ennemis uniques. Explorez un monde gigantesque comptant 45 niveaux faits main et triomphez de boss géants.

Caractéristiques :