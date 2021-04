Legend of Keepers - Protégez vos trésors des vils héros sur Nintendo Switch

Vous adorez les Dungeons Crawler mais en avez assez de voir les héros piller sans vergogne les trésors des créatures maléfiques ? Révoltez-vous et changez de camps avec Legend of Keepers. Développé par GOBLINZ STUDIO, ce Dungeon Crawler a déjà suscité pas mal d'intérêts depuis sa sortie en accès anticipé sur Steam avec plus de 125.000 ventes. Legend of Keepers prépare désormais sa sortie sur PC, Stadia et Nintendo Switch, et sera disponible à partir du 29 avril 2021 .

Dans un monde envahi par les héros, le moment est venu de changer la donne et d’embrasser la bête qui sommeille en vous. Rejoignez une équipe puissante de créatures macabres chargée de défendre des donjons de l’ingérence des fieffés bienfaiteurs qui s’y aventurent. En bottant le cul des héros et protégeant ainsi les richesses opulentes de votre puissant patron, vous vous ouvrirez nombre d’opportunités de grimper les échelons de la corporation malfaisante qui vous emploie. Legend of Keepers offre de nombreux avantages à ses salariés : des dizaines de donjons magnifiquement construits, un mode campagne qui met à mal les clichés de la fantasy, de rugueux combats en tour par tour, de nombreux talents à maîtriser, un système de crafting complet à base de recettes et bien plus encore. Lorsque les aventuriers téméraires s’approchent, choisissez vos créatures, posez vos pièges et délectez vous du sort funeste que vos actions avisées leur réservent. Peu de boulots underground sont aussi gratifiants. De nouveaux modes de jeu, contenus et autres fonctionnalités sont prévus pour le lancement, ne manquez donc pas la campagne “help wanted” de la Dungeons Company et tenez vous prêts, comme si votre salaire en dépendait.