Legend of Keepers s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Développé par Goblinz Studio et sorti en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu de défense de donjon Legend of Keepers s'apprête à revenir sous un nouveau format. Un partenariat a en effet été signé avec l'éditeur Red Art Games pour proposer le titre en version physique dans le courant du 2ème trimestre 2024 . D'ores et déjà disponible en précommande sur leur boutique en ligne en deux éditions, le titre sera également disponible dans toutes les boutiques lors de sa sortie.

The Legend of Keepers: Careers of a Dungeon Master - Deluxe Edition sera édité à 300 unités, disponible exclusivement sur la boutique de Red Art Games, et contiendra les éléments suivants :

Un exemplaire du jeu

Une pochette exclusive avec une autre illustration de la couverture

Un porte-clés Legend of Keepers

The Legend of Keepers: Careers of a Dungeon Master - Master Edition sera édité à 1000 unités et contiendra les éléments suivants :