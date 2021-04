Legend of Keepers - La chasse aux héros est disponible sur Nintendo Switch

L'heure est venue de dire stop aux soi-disant héros venus piller les donjons des monstres qui n'ont rien demandé. Dans le Dungeon Crawler Legend of Keepers développé par GOBLINZ STUDIO, les rôles sont inversés et vous prenez le contrôle de créatures devant monter la garde de leur donjon. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Le moment est venu pour vous de briller. Tous les héros du monde se sont donnés rendez-vous pour mettre la main sur le trésor inestimable de votre employeur : grâce à un large éventail d’attaques et de pièges, il vous appartient de les empêcher d’arriver à leurs fins ! Comme dans tous les meilleurs boulots, des possibilités de se former et d’évoluer au sein de l’organigramme de la Dungeons Company sont disponibles pour vous aider à atteindre votre plein potentiel : le marché du travail ne s’est jamais aussi bien porté dans le royaume des méchants !

Pour sa sortie, Legend of Keepers s’offre cinq monstres de plus, dix événements, pièges et champions supplémentaires, une toute nouvelle classe de héros et deux modes inédits : Ascension et Endless. Le mode Ascension ajoute 20 niveaux à la difficulté croissante pour mettre vos nerfs à rude épreuve tandis que le mode Endless supprime la limite de niveau pour vos monstres et pièges. Il est temps de montrer ce que vous valez vraiment !

Ces nouveaux modes s’appuient sur les fondations particulièrement solides du jeu : donjons conçus avec amour, moult options pour les bâtiments et combats au tour par tour engageants. Il n’y a rien de plus satisfaisant pour un monstre débutant que de voir les héros s’empaler sur son plan parfaitement huilé : prouvez que vous méritez une augmentation !