LEGEND BOWL - Le football américain s'élancera cet été sur Nintendo Switch

Le football américain est bien décidé à récupérer ses lettres de noblesse sur Nintendo Switch avec la sortie prochaine de LEGEND BOWL dans le courant de l'été. Nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet.

Salué comme le "second avènement de Tecmo Bowl" [PC Gamer], et le jeu de football américain qui est "l'alternative moderne à 'Madden' que vous attendiez" [Inverse], LEGEND BOWL est LE challenger qui définit le genre des jeux de sport de base. Après un processus de portage ardu de plusieurs années, qui a impliqué une profonde collaboration au niveau de l'entreprise entre Top Hat Studios, Inc. et YoYoGames pour apporter des améliorations radicales à GMS2, le moteur sous-jacent du jeu, LEGEND BOWL offre une expérience de jeu fluide et native, optimisée pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S. Le jeu arrive également sur Nintendo Switch et sur les consoles de dernière génération, Xbox One et Playstation 4, grâce à d'importantes optimisations du moteur.