LEGEND BOWL - Le football américain rétro débarque début août sur Nintendo Switch

Si vous êtes amateur de football américain et d'expérience rétro, LEGEND BOWL devrait potentiellement vous intéresser. Attendu initialement dans le courant de l'été, Super Pixel Games et Top Hat Studios viennent de dévoiler la date de sortie, désormais calée au 9 août sur Nintendo Switch et supports concurrents.

LEGEND BOWL propose des éléments de simulation parmi les plus profonds du genre et regorge de fonctionnalités. Présenté comme le successeur spirituel de Tecmo Bowl, la sortie très attendue de LEGEND BOWL mélange des sensibilités footballistiques à la fois rétro et modernes, ce qui en fait LE jeu à jouer pour ceux qui ont besoin de gratter la démangeaison d'un gameplay de simulation profondément détaillé.