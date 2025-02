Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered s'offre une version physique pour l'Hexagone sur Nintendo Switch

Vous avez envie de vous lancer sur Legacy of Kain Soul: Reaver 1&2 Remastered en version physique mais vous avez loupé l'édition physique pas donnée proposée par Limited Run Games ? Fort heureusement, Aspyr, Crystal Dynamics et Maximum Entertainment France ont signé un partenariat pour proposer la compilation en édition physique dans l'Hexagone. Disponible à partir du 13 juin 2025 dans toutes les boutiques, nous vous laissons découvrir le trailer de la compilation ci-dessous.

À propos de Legacy of Kain Soul: Reaver 1&2 Remastered : Célébrez le 25e anniversaire de Soul Reaver ! Revivez le conflit épique entre Kain et Raziel avec ses graphismes d’origine ou en version remasterisée. Revivez l’aventure légendaire : Des siècles après avoir été trahi et exécuté par Kain, votre ancien maître, vous revenez d’entre les morts, assoiffé de vengeance. Maîtrisez les pouvoirs d’un spectre : Terrassez vos anciens frères vampires avec vos griffes, des éclairs d'énergie télékinésique et les pouvoirs élémentaires de la Lame Spectrale. Développez vos capacités en dévorant les âmes de vos ennemis Parcourez les dimensions : L'Ancien vous a octroyé le pouvoir de vous déplacer entre la dimension spectrale et la dimension matérielle. Traversez les dimensions pour résoudre des énigmes, découvrir de nouveaux passages et vaincre vos ennemis.

Et pour ceux qui voudront aller plus loin, une édition Deluxe sera également de la partie, et comprendra les éléments suivants :