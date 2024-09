Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered annoncé sur Nintendo Switch

La licence Legacy of Kain s'apprête à revenir d'entre les morts grace à Aspyr et Crystal Dynamic. Ces derniers viennent en effet d'annoncer Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 10 Décembre 2024. Nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous, accompagné des améliorations de cette version.

Aspyr et Crystal Dynamics se sont associés pour révéler Legacy of Kain™ : Soul Reaver 1-2 Remastered, une nouvelle collection comprenant les versions remasterisées des jeux d'action-aventure originaux à succès Legacy of Kain™ : Soul Reaver et Legacy of Kain™ : Soul Reaver 2, magnifiquement restaurées avec des textures, des modèles et des VFX en plus haute résolution, ainsi qu'un nouveau mode photo, une caméra améliorée, de nouvelles options de contrôle, des performances améliorées et bien plus encore.