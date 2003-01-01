Legacy of Kain: Defiance Remastered et Legacy of Kain: Ascendance annoncés sur consoles Nintendo Switch

Crystal Dynamics a dévoilé non pas une mais 2 nouvelles entrées pour sa licence Legacy of Kain. Legacy of Kain: Defiance Remastered permettra ainsi aux joueurs de redécouvrir le classique de 2003 sous un nouveau jour grâce aux améliorations proposées par Crystal Dynamics et PlayEveryWare. Le titre sera disponible à compter du 3 mars 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrznts.

En parallèle, Legacy of Kain: Ascendance a également été présenté comme un nouvel action/plateformer 2D, développé conjointement par Bit Bot Media et FreakZone Games. Ce dernier sera attendu sur les mêmes plateformes pour le 31 mars 2026 .