Legacy of Kain: Ascendance est disponible sur Nintendo Switch

La licence Legacy of Kain est officiellement de retour depuis le 31 mars avec la sortie de son dernier opus, Legacy of Kain: Ascendance. En attendant la publication de notre test dédié dans les prochains jours, nous vous proposons de visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Legacy of Kain: Ascendance est un jeu de plateforme et d'action rapide en 2D, conçu pour des déplacements verticaux, des combats fluides et avec un gameplay basé sur l'habileté.

Le monde de dark fantasy de Nosgoth prend vie grâce à des cinématiques animées et un gameplay soigné dans un superbe style pixel art. Chaque niveau contient des énigmes et des défis logiques qui se mêlent étroitement aux combats. Volez, combattez et découvrez le passé de royaumes en déliquescence, de ruines hantées et de lignes temporelles brisées.

Plateforme et action en 2D

Enchaînez les combats rapprochés, les manœuvres d'évitement et les attaques surnaturelles lors de combats fluides et nerveux.

Protagonistes multiples

Prenez le contrôle du champ de bataille grâce à vos pouvoirs de vampire. Incarnez Raziel avant sa chute, lorsqu'il était un chevalier saraphéen, puis prenez pour la première fois votre envol sous votre forme vampirique. La vampire Elaleth offre un style de jeu agressif basé sur d'incessantes attaques rapides.

Musique originale

Les formidables compositions de Celldweller vous accompagnent tout au long de votre épopée dans Ascendance.

Les voix d'origine

Les acteurs originaux de la série Legacy of Kain sont de retour : Michael Bell, Simon Templeman, Richard Doyle et Anna Gunn.