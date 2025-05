Leftovers KO - Un nouveau Punch-Out!-like "moisi" annoncé sur Nintendo Switch

Mélangeant combat mais surtout apprentissage de patterns et sens du rythme, la licence Punch-Out! fascine encore aujourd'hui bon nombre de joueurs. En attendant un éventuel nouvel opus sur Nintendo Switch 2, c'est du côté de la scène indépendante que nous pouvons découvrir un nouveau titre dénommé Leftovers KO signé Mountain Man Animation et Feardemic. Attendu "bientôt" sans plus de précisions sur Nintendo Switch première du nom, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous qui vous fera affronter... de la nourriture avariée.

Après une longue journée de travail, vous rentrez chez vous et découvrez que votre nourriture non consommée a pris vie, prête à vous attaquer… à mains nues ! Battez-les tous et découvrez la vérité ! Ce jeu animé dessiné à la main est aussi simple que les jeux NES classiques, avec quelques bonus ! Caractéristiques principales Chaque reste possède un style de combat, des mouvements, des forces et des faiblesses qui lui sont propres. Adaptez-vous, soyez rapide et transformez-les en un tas d'ingrédients.

Apprenez de nouvelles techniques, entraînez-vous dans la salle d'entraînement et utilisez-les en combat réel pour savourer la victoire.

Pourquoi les restes se défendent-ils soudainement ? Comment est-ce possible ? Une seule façon de le savoir : les battre !