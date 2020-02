Le US National Videogame Museum inaugure une statue regroupant les plus célèbres mascottes des jeux vidéo

Le US National Videogame Museum est un fameux musée dédié aux "10eme art" situé à Frisco au Texas. Il réunit de nombreuses consoles et permet de revivre toute l'histoire des jeux vidéo à travers ses titres les plus emblématiques mais aussi tout simplement de jouer ! Jusqu'à présent, les visiteurs du musée étaient, semble-t-il, accueillis par une statue à l'effigie de Mario... Mais désormais, une nouvelle statue remplace l'ancienne... Pendant plusieurs jours, le compte Twitter du musée s'est amusée a teaser son arriver en postant des gros plans renvoyant à différents personnages bien connus des gamers... Mais aujourd'hui, la statue a enfin été dévoilée en entier et elle est plutôt réussie. Elle réunit six icônes incontournables ; Mario, Pac-Man, Donkey, Sonic, Mega Man et Pikachu.

Retrouvez l'image ci-dessous ou en cliquant là et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.